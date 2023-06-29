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Военный едва не погиб. Во Львовской области капитан избил солдата

Военный едва не погиб. Во Львовской области капитан избил солдата

Во Львовской области капитан едва не до смерти избил солдата. Об этом сообщила сестра пострадавшего Марта Матвиишин.

— Мой брат, солдат, Матвиишин Назар, едва не погиб. Но произошло это не в горячих точках, а на ротации (в которую приехал несколько дней назад). Назар попал во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако в ходе операции, врачами выявлены сильные повреждения внутренних органов, — говорится в сообщении.

Указано, что у военного произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

— Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе “для профилактики”, — указывает сестра пострадавшего.

Она добавила, что семья уже обратилась в правоохранительные органы в связи с инцидентом.

Издание ZAXID.NET со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона сообщает, что по факту избиения солдата открыли уголовное производство.

— По данному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч.5 ст.426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), — сообщила журналистам пресс-секретарь военной прокуратуры Юлия Шевченко.

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Военный едва не погиб. Во Львовской области капитан избил солдата

Львовская область, українські військові
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