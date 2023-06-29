Военный едва не погиб. Во Львовской области капитан избил солдата

Во Львовской области капитан едва не до смерти избил солдата. Об этом сообщила сестра пострадавшего Марта Матвиишин.

— Мой брат, солдат, Матвиишин Назар, едва не погиб. Но произошло это не в горячих точках, а на ротации (в которую приехал несколько дней назад). Назар попал во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако в ходе операции, врачами выявлены сильные повреждения внутренних органов, — говорится в сообщении.

Указано, что у военного произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

— Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе “для профилактики”, — указывает сестра пострадавшего.

Она добавила, что семья уже обратилась в правоохранительные органы в связи с инцидентом.

Издание ZAXID.NET со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона сообщает, что по факту избиения солдата открыли уголовное производство.

— По данному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч.5 ст.426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), — сообщила журналистам пресс-секретарь военной прокуратуры Юлия Шевченко.

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