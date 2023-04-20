В последнее время украинское общество возмутили довольно таки незаурядные события — избиение военных-срочников их командирами. И это на фоне того, что Украина отчаянно борется с внешним врагом.

Понятно, что в современной армии такого вообще не должно быть.

Факты ICTV разбирались, как противодействовать насилию в армии и как солдаты могут себя защитить.

Громкие случаи насилия в армии

11 марта 2023 года в интернете появилось видео с избиением срочника его командиром. Происшествие произошло в Житомирской области.

Командира разозлило то, что военный был в состоянии алкогольного опьянения и якобы неподобающе себя вел. 16 марта младшему лейтенанту правоохранители сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует жестокое избиение офицером раненого солдата в воинской части на Волыни. Сестра пострадавшего о случае рассказала в Facebook (сейчас она ограничила доступ к своей странице).

По словам женщины, причиной избиения было то, что ее брат зашел помыться не в ту кабину. Она рассказала, что офицер сбил с ног ее брата и начал бить ногами по голове. Из-за травм у мужчины отказали ноги, а на голове появилась огромная гематома.

19 апреля ГБР сообщило, что проводит расследование по факту превышения полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

18 апреля в соцсетях появилось видео, на котором офицер избил срочника, при этом оскорблял его ругательствами. Руководство начало служебную проверку.

В Западном территориальном управлении Национальной гвардии Украины отметили, что в современной армии и устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека, в частности военнослужащего.

А еще 27 января 2022 года в 03:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат срочной службы Национальной гвардии расстрелял из автомата караул военнослужащих НГУ. Тогда пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Нападающего Артема Рябчука задержали.

Адвокат Сергей Костыра в комментарии Фактам ICTV заявил, что таких фактов избиения и издевательств над военными очень много, но обществу становятся известны лишь единичные случаи.

По его словам, в украинской армии до сих пор существует круговая порука.

Например, в случае подобного инцидента военнослужащий должен доложить своему непосредственному руководителю — командиру отделения. Тот уже рассказывает командиру части и так далее.

Как правило, командир отделения хорошо осведомлен об инциденте с издевательством или избиением. Он понимает, если информация выйдет, то на орехи получат все — все руководство. И именно с понимания этого начинается круговая порука — преступление пытаются скрыть.

Сергей Костыра заявляет, что издевательства в армии — это одно из преступлений, которое очень сложно доказать.

— Потому что тот, кто применял насилие или знал о нем, сначала пойдет на гауптвахту и в конце концов — в тюрьму. Поэтому чтобы не ссориться со своими руководителями, они скажут, что ничего не видели, что они спали, ничего не слышали. Такое нежелание наказать виновных максимально усложняет доказывание вины и наказание виновного, — отмечает адвокат.

Как действовать в таких случаях?

Лучше всего использовать мобильные телефоны, чтобы непосредственно заснять преступление избиения или издевательства.

Далее военный находит в интернете телефон доверия Государственного бюро расследований или электронный адрес ГБР и должен написать подробное письмо с обстоятельствами совершенного против него преступления. Там нужно указать время и место инцидента, назвать имена и звания тех, кто совершал неправомерные действия — описать все как можно подробнее.

Также военный должен написать, что готов пройти проверку на полиграфе.

В письме должно быть указано следующее: Прошу внести информацию в Единый реестр досудебных расследований по данным фактам и начать расследование.

— Только так, когда информация непосредственно попадает в ГБР, чего-то можно добиться. С военнослужащим конфиденциально свяжется представитель ГБР, они проговорят ситуацию. Возможно, предоставят технические средства, которые помогут зафиксировать насилие. И только так это можно будет разоблачить, прекратить. А лица, совершившие эти преступления, будут отвечать перед законом, — рассказал Сергей Костыра.

По словам адвоката, случаи избиения, психологических издевательств, неуставных отношений, к сожалению, постоянно присутствуют в нашей армии. Такое советское наследие, которое нужно искоренять.

Хотя присутствует здесь и человеческий фактор.

— Например, кого-то в гражданской жизни постоянно обижали или он плохо учился в школе. А когда пришел в армию, да еще получил какого-то младшего сержанта, то начинает вымещать зло на других, — говорит Сергей Костыра.

По мнению адвоката, на местах должна проводиться методичная работа. Нужно несколько показательных случаев доказательства вины и получения наказания.

Обществу нужно показать, что в армии с этим борются, потому что Украина является правовым государством. Именно поэтому ответственность для всех должна быть одинаковой.

Бывают ли подобные инциденты в странах НАТО?

По словам Сергея Костыры, факты избиения или неуставных отношений в армиях стран НАТО — очень редкое явление, там это чрезвычайное происшествие. Такие случаи не скрывают, их тщательно расследуют и наказывают виновных.

Адвокат отмечает, что украинская армия должна быть честной — никто никого не должен прикрывать.

В свою очередь в ГБР просят военных немедленно сообщать обо всех случаях неуставных отношений. А также отмечают, что за такое будут требовать в суде сурового наказания, особенно в условиях военного положения.

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