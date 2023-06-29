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ВР сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада ужесточила правила отсрочки от призыва на военную службу для лиц, имеющих родственников с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

— Устранен законодательный пробел о возможности применения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации нескольких членов семьи, обязанных по закону содержать лицо с инвалидностью, — говорится в сообщении.

Так, отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы — жена (муж), родители или родители жены (мужа). Это также было основанием для увольнения в запас, если мобилизованный в ряды ВСУ, имеет таких родственников.

Новые правки предусматривают, что не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью.

Пока закон еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военнослужащим, срочникам и курсантам.

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Война в Украине, Верховна Рада, мобілізація
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