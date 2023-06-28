Рада приняла новый закон о доплатах военным, срочникам и курсантам

Верховная Рада 28 июня голосами 311 нардепов поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военнослужащим, срочникам и курсантам.

Об этом сообщили в соцсетях народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Железняк объяснил, что военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи, ежемесячно будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн на условиях, в размерах и в порядке, установленными Кабмином, то есть как сейчас.

Кроме того, 20 100 грн будут получать раненые, которые признаны ограниченно пригодными и зачислены в распоряжение соответствующего командира.

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение составляет 100 тыс. грн, семьям умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в также размере 100 тыс. грн.

По его словам, доплаты срочникам оставили на уровне 6 тыс. грн, 2 350 грн — для курсантов, от 15 000 до 30 000 грн — для инструкторов в воинских частях.

В законе также предусмотрено увеличение ежегодного отпуска срочникам с 10 до 30 дней, курсантам — отпуск 10 дней зимой и 20 дней летом.

30 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9342 взамен заблокированной поправки к законопроекту №8312, которой предлагалось вернуть доплаты в 30 тыс. грн всем военнослужащим.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.