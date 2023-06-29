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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ВР скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада посилила правила відстрочки від призову на військову службу для осіб, які мають родичів з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

– Усунуто законодавчу прогалину щодо можливості застосування відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації кількох членів сім’ї, зобов’язаних за законом утримувати особу з інвалідністю, – йдеться у повідомленні.

Так, відстрочку від мобілізації можна було отримати за умови, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Це також було підставою для звільнення в запас, якщо мобілізований до лав ЗСУ, має таких родичів.

Нові правки передбачають, що не служити можна буде лише в тому разі, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Наразі закон ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовослужбовцям, строковикам та курсантам.

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Війна в Україні, Верховна Рада, мобілізація
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