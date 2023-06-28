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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Залужный и Шаптала проверили войска на границе с РФ

Валерій Залужний

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой проверили работу украинских военнослужащих на пунктах управления войск оперативного командования Север.

Об этом во вторник вечером, 27 июня, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы, — написал Залужный.

По словам главкома, украинские Силы обороны не теряют бдительности, проводят разведывательные мероприятия и регулярно улучшают свои оборонительные способности.

Валерий Залужный заверил, что украинские Вооруженные силы отслеживают противника на Севере и готовы дать достойный отпор в случае необходимости.

Это не первый выезд на линии соприкосновения главнокомандующего ВСУ Залужного в течение июня. Перед этим украинский главком вместе с главой Генштаба Шапталой “провели работу в группировках войск”, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои. В видео от 19 июня, которое обнародовал Залужный, можно увидеть, как военные докладывают о состоянии дел на линии фронта, а главком отдает приказы относительно действий военнослужащих.

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Фото: ЗСУ

Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Російська агресія
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