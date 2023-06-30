Страшные вещи происходили: Буданов о том, почему Змеиный не освободили сразу

На первом этапе операция по освобождению острова Змеиный была частично успешной — были разрушены планы россиян по деятельности там, но тогда Украине не хватило сил дожать противника.

Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

– Они хаотично начали перебрасывать туда резервы, катерами подводили, Байрактары их топили, вертолетами несколько раз. Один из вертолетов прямо со всей группой десанта был уничтожен при посадке, тем же Байрактаром, кстати. Там страшные вещи происходили, хаос, паника. В конце концов мы их дожали и заставили покинуть эти территории, — добавляет руководитель украинской разведки.

Он отметил, что по объективным причинам несколько раз высадка с вертолетов была сорвана.

– Потому что при подходе вертолетов после обработки территории самолетами Воздушных сил, которые, по нашему мнению, должны были полностью подавить силы ПВО, прикрытие острова, все же выпускались зенитные ракеты и вертолеты в воздухе, – говорит он.

Руководитель украинской разведки отметил, что россияне достаточно профессионально действовали, что помешало сразу выбить их полностью со всей части острова.

– Во время высадки (десанта, – Ред.) наши контролировали около 50% острова, а 50% — они. Начали вызывать они резервы, были проблемы с ранеными у нас и у них. Одинаковые у нас были проблемы. Нам объективно не хватило в тот момент сил дожать, – говорит он.

Начальник ГУР подчеркивает, что благодаря слаженным действиям всех подразделений, которые учувствовали в спецоперации, на острове снова развевается украинский флаг.

Напомним, что 30 июня 2022 года, ровно год назад, остров Змеиный официально был освобожден.

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