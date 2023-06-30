Страшні речі відбувались: Буданов про те, чому Зміїний не звільнили одразу

На першому етапі операція зі звільнення острову Зміїний була виконана частково успішно – вона зруйнувала плани росіян з діяльності, але тоді Україні не вистачило сил дотиснути.

Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповів керівник ГУР МО України Кирило Буданов.

– Вони хаотично почали перекидувати туди резерви, катерами підводили, Байрактари їх топили, вертольотами кілька разів. Один з вертольотів прямо з усією групою десанту був знищений під час посадки, тим самим же Байрактаром, до речі. Там страшні речі відбувались, хаос, паніка. З рештою ми їх дотисли і змусили покинути ці території, – додає керівник української розвідки.

Він зауважив, що з об’єктивних причин кілька разів висадка з гелікоптерів була зірвана.

– Тому що під час підходу вертольотів після обробки території літаками Повітряних сил, які, на нашу думку, мали повністю подавити сили ППО, прикриття острову, все ж таки випускалися зенітні ракети і вертольоти у повітрі, – говорить він.

Керівник української розвідки зазначив, що росіяни досить професійну діяли, що завадило одразу вибити їх повністю з усієї частини острова.

– Під час висадки (десанту, – Ред.) наші контролювали близько 50% острова, а 50% – вони. Почали викликати вони резерви, були проблеми з пораненими у нас та у них. Однакові у нас були проблеми. Нам об’єктивно не вистачило в той момент сил дотиснути, – говорить він.

Начальник ГУР підкреслює, що завдяки злагодженим діям всіх підрозділів, які брали участь в спецоперації, на острові знову замайорів український стяг.

Нагадаємо, що 30 червня 2022 року, рівно рік тому, острів Зміїний офіційно був звільнений.

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