Зеленский ввел в действие санкции СНБО: в списке россияне, компания Georgian Airways и ее владелец

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица.

Соответствующий указ № 364 от 1 июля появился на официальном сайте главы государства.

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении специальных экономических и других санкций.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в новом санкционном списке – в основном россияне, их заводы и компании.

Кроме того, под санкции попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, недавно возобновившая рейсы в Россию, и ее владелец Тамаз Гаиашвили.

Персональные санкции введены против 192 человек (в частности, против Гаиашвили) сроком на десять лет. В список вошли руководители казанского завода Электроприбор Наиль Валиев и Равиль Мингалиев, начальник МЧС в Башкортостане Марат Латыпов и другие лица.

Санкции предполагают: блокировку активов; ограничение торговых операций; прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановку выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на участие в приватизации, аренде госимущества; запрет на осуществление публичных и оборонных закупок; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов; запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и другие ограничения.

Санкции против 291 юридического лица будут действовать пять или десять лет (в зависимости от компании).

К примеру, ограничения против Georgian Airways, возобновившей рейсы в РФ, введены на десять лет. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений.

Среди юридических лиц есть несколько компаний с регистрацией в Казахстане, однако абсолютное большинство – российские (научно-исследовательские институты, производственные предприятия и тому подобное). В списке Научно-производственное предприятие Салют (производит корабельные радары), компания Авиаремонт, Болховский завод полупроводниковых приборов, Автомобильный завод ГАЗ, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, угольные компании.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.