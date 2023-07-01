Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти більш ніж 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи.

Відповідний указ № 364 від 1 липня з’явився на офіційному сайті глави держави.

Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування спеціальних економічних та інших санкцій.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у новому санкційному списку – в основному росіяни, їхні заводи та компанії.

Крім того, під санкції потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка нещодавно відновила рейси до Росії, та її власник Тамаз Гаїашвілі.

Персональні санкції запроваджені проти 192 осіб (зокрема, проти Гаїашвілі) терміном на десять років. До списку увійшли керівники казанського заводу Електроприлад Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв, начальник МНС у Башкортостані Марат Латипов та інші особи.

Санкції передбачають: блокування активів; обмеження торгівельних операцій; припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборону на участь у приватизації, оренді держмайна; заборону на здійснення публічних та оборонних закупівель; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів; заборону на передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності та інші обмеження.

Санкції проти 291 юридичної особи діятимуть п’ять або десять років (залежно від компанії).

Наприклад, обмеження проти Georgian Airways, яка поновила рейси до РФ, запроваджені на десять років. Вони передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, припинення польотів та транзиту через територію України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій та інших дозволів.

Серед юридичних осіб є кілька компаній з реєстрацією в Казахстані, проте абсолютна більшість – російські (науково-дослідні інститути, виробничі підприємства тощо). У списку Науково-виробниче підприємство Салют (виготовляє корабельні радари), компанія Авіаремонт, Болховський завод напівпровідникових приладів, Автомобільний завод ГАЗ, нафто- і газопереробні підприємства, вугільні компанії.

Джерело : Офіс президента

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