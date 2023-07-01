Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Здатні виявляти повітряні цілі у радіусі 250 км: що відомо про німецькі системи TRML-4D
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти більш ніж 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи.

Відповідний указ № 364 від 1 липня з’явився на офіційному сайті глави держави.

Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування спеціальних економічних та інших санкцій.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у новому санкційному списку – в основному росіяни, їхні заводи та компанії.

Крім того, під санкції потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка нещодавно відновила рейси до Росії, та її власник Тамаз Гаїашвілі.

Персональні санкції запроваджені проти 192 осіб (зокрема, проти Гаїашвілі) терміном на десять років. До списку увійшли керівники казанського заводу Електроприлад Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв, начальник МНС у Башкортостані Марат Латипов та інші особи.

Санкції передбачають: блокування активів; обмеження торгівельних операцій; припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборону на участь у приватизації, оренді держмайна; заборону на здійснення публічних та оборонних закупівель; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів; заборону на передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності та інші обмеження.

Санкції проти 291 юридичної особи діятимуть п’ять або десять років (залежно від компанії).

Наприклад, обмеження проти Georgian Airways, яка поновила рейси до РФ, запроваджені на десять років. Вони передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, припинення польотів та транзиту через територію України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій та інших дозволів.

Серед юридичних осіб є кілька компаній з реєстрацією в Казахстані, проте абсолютна більшість – російські (науково-дослідні інститути, виробничі підприємства тощо). У списку Науково-виробниче підприємство Салют (виготовляє корабельні радари), компанія Авіаремонт, Болховський завод напівпровідникових приладів, Автомобільний завод ГАЗ, нафто- і газопереробні підприємства, вугільні компанії.

Читайте також
Рада затвердила 50-річні санкції проти Ірану
Верховна Рада

Джерело: Офіс президента
Авіакомпанія, Володимир Зеленський, Грузія, РНБО, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знищили реальний кулак армії РФ: Зеленський озвучив втрати вагнерівців на Сході України
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва
Володимир Зеленський
У перший день головування в Раді ЄС: до Києва приїхав прем’єр Іспанії Санчес
Педро Санчес
Україна має скористатися слабкістю Кремля після заколоту Пригожина – Зеленський
Володимир Зеленський
Україна хоче показати результати контрнаступу до саміту НАТО – Зеленський
Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Зеленський ввів в дію санкції РНБО: в списку росіяни, компанія Georgian Airways та її власник
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь