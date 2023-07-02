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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Мобилизация 2023 года. В каких случаях может быть аннулирована отсрочка

Мобилизация 2023 года. В каких случаях может быть аннулирована отсрочка
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время есть категории военнообязанных, которые могут получить отсрочку.

В каких случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована — в материале.

Согласно закону “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки.

В то же время она может быть аннулирована:

  • Если инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК.
  • Если непригодность к военной службе в течение шести месяцев не подтверждена ВВК.
  • При достижении 18 лет одного из трех детей на содержании военнообязанного.
  • При исчезновении необходимости опеки за родственником с инвалидностью І/ІІ группы (муж, жена, родители).
  • Если исчезла необходимость опеки за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы.
  • Если уже нет необходимости опеки за больными супругом-супругой или родителями супруга/супруги, назначенной ранее после заключения МСЭК.
  • Если больше не нужно заботиться о недееспособном лице.
  • Если утрачен статус народного депутата.
  • В случае увольнения лица со службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона.
  • В случае окончания обучения в вузе, в аспирантуре, докторантуре. Если военнообязанного уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования где он работал как на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников.
  • Истек срок действия бронирования и он не восстановлен.
  • В случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование,выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены.
  • В случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.
  • Если предприятие, учреждение, организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом.
  • В случае ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, которые предоставляют бронирование.
  • Если военнообязанный уволен из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

Недавно Верховная Рада Украины уменьшила перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации

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Война в Украине, мобілізація
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