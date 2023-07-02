Мобилизация 2023 года. В каких случаях может быть аннулирована отсрочка
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время есть категории военнообязанных, которые могут получить отсрочку.
В каких случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована — в материале.
Согласно закону “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки.
В то же время она может быть аннулирована:
- Если инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК.
- Если непригодность к военной службе в течение шести месяцев не подтверждена ВВК.
- При достижении 18 лет одного из трех детей на содержании военнообязанного.
- При исчезновении необходимости опеки за родственником с инвалидностью І/ІІ группы (муж, жена, родители).
- Если исчезла необходимость опеки за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы.
- Если уже нет необходимости опеки за больными супругом-супругой или родителями супруга/супруги, назначенной ранее после заключения МСЭК.
- Если больше не нужно заботиться о недееспособном лице.
- Если утрачен статус народного депутата.
- В случае увольнения лица со службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона.
- В случае окончания обучения в вузе, в аспирантуре, докторантуре. Если военнообязанного уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования где он работал как на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников.
- Истек срок действия бронирования и он не восстановлен.
- В случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование,выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены.
- В случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.
- Если предприятие, учреждение, организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом.
- В случае ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, которые предоставляют бронирование.
- Если военнообязанный уволен из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.
Недавно Верховная Рада Украины уменьшила перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк