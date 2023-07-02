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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мобілізація 2023 року. У яких випадках може бути анульована відстрочка

Мобілізація 2023 року. У яких випадках може бути анульована відстрочка
Фото: Depositphotos

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Водночас є категорії військовозобов’язаних, які можуть отримати відстрочку.

У яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульовано – у матеріалі.

Відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відстрочення від призову під час мобілізації надається будь-якому військовозобов’язаному, який підтвердив підставу для відстрочки.

Водночас вона може бути анульована:

  • Якщо інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
  • Якщо непридатність до військової служби протягом шести місяців не підтверджена ВЛК.
  • При досягненні 18 років однієї з трьох дітей на утриманні військовозобов’язаного.
  • При зникненні необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки).
  • Якщо зникла необхідність піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи.
  • Якщо вже нема потреби опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
  • Якщо більше не потрібно піклуватися про недієздатну особу.
  • Якщо втрачено статус народного депутата.
  • У випадку звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону.
  • У випадку закінчення навчання у ВНЗ, в аспірантурі, докторантурі. Якщо військовозобов’язаного звільнили з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти де він працював як на основному місці роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
  • Закінчився строк дії бронювання і він не відновлений.
  • У випадку завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
  • У випадку завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
  • Якщо підприємство, установу, організацію, що надала бронювання, позбавили статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органу.
  • У разі ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
  • Якщо військовозобов’язаний звільнений з органу влади чи підприємства, установи і організації, що надала бронювання.

Нещодавно Верховна Рада України зменшила перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.

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