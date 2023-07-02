Мобілізація 2023 року. У яких випадках може бути анульована відстрочка
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Водночас є категорії військовозобов’язаних, які можуть отримати відстрочку.
У яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульовано – у матеріалі.
Відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відстрочення від призову під час мобілізації надається будь-якому військовозобов’язаному, який підтвердив підставу для відстрочки.
Водночас вона може бути анульована:
- Якщо інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
- Якщо непридатність до військової служби протягом шести місяців не підтверджена ВЛК.
- При досягненні 18 років однієї з трьох дітей на утриманні військовозобов’язаного.
- При зникненні необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки).
- Якщо зникла необхідність піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи.
- Якщо вже нема потреби опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
- Якщо більше не потрібно піклуватися про недієздатну особу.
- Якщо втрачено статус народного депутата.
- У випадку звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону.
- У випадку закінчення навчання у ВНЗ, в аспірантурі, докторантурі. Якщо військовозобов’язаного звільнили з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти де він працював як на основному місці роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
- Закінчився строк дії бронювання і він не відновлений.
- У випадку завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
- У випадку завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
- Якщо підприємство, установу, організацію, що надала бронювання, позбавили статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органу.
- У разі ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
- Якщо військовозобов’язаний звільнений з органу влади чи підприємства, установи і організації, що надала бронювання.
Нещодавно Верховна Рада України зменшила перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв