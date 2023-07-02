ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, РФ штурмует в районе Марьинки и Авдеевки — Шершень

Авдеевское направление является самым горячим в обороне, российские оккупанты продолжают штурмовые действия, чтобы захватить Марьинку и Авдеевку.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

— Сверхгорячее направление, если говорить об обороне, Авдеевское. Там противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку. Все штурмы были отбиты, потерь позиций не допущено. Только в районе Марьинки состоялось 15 штурмов, — сказал он.

По словам спикера, за минувшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки. Кроме того, здесь во время одной из атак для ее поддержки российские оккупанты использовали самолет.

В то же время Шершень отметил, что на Таврическом направлении есть продвижение украинских защитников.

— Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, — добавил он.

За прошедшие сутки в зоне действия ответственности группировки Таврия произошло 19 боевых столкновений. Применяя танки и реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, оккупанты совершили 562 обстрела наших позиций.

Ранее в британской разведке сообщили, что ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу под Херсоном.

Источник: телемарафон

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