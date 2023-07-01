ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу под Херсоном — разведка Британии
Разведка Минобороны Великобритании сообщает, что примерно с 23 июня украинские войска почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег Днепра в Херсонской области, вблизи разрушенного Антоновского моста.
По ее данным, с 27 июня на восточном берегу активизировались боевые действия, здесь в обороне стоят подразделения 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
— В течение последних недель РФ, скорее всего, перебросила подразделения ДШВ, оборонявшие берег Днепра, на усиление Запорожского направления. Боевые действия осложняются затоплением, разрушениями и илом после прорыва Каховской дамбы 6 июня, — отмечается в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 1 July 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 1, 2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев