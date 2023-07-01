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ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу под Херсоном — разведка Британии

ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу под Херсоном — разведка Британии
Фото: Генштаб ВСУ

Разведка Минобороны Великобритании сообщает, что примерно с 23 июня украинские войска почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег Днепра в Херсонской области, вблизи разрушенного Антоновского моста.

По ее данным, с 27 июня на восточном берегу активизировались боевые действия, здесь в обороне стоят подразделения 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

— В течение последних недель РФ, скорее всего, перебросила подразделения ДШВ, оборонявшие берег Днепра, на усиление Запорожского направления. Боевые действия осложняются затоплением, разрушениями и илом после прорыва Каховской дамбы 6 июня, — отмечается в сводке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Великобритания, Днепр, ВСУ, контрнаступ, Разведка, Херсон, Херсонская область
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