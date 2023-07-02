ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Авдіївський напрямок є найгарячішим в обороні, російські окупанти продовжують штурмові дії, щоб захопити Мар’їнку та Авдіївку.
Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телемарафону.
– Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону, Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захопити Авдіївку. Всі штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар’їнки відбулося 15 штурмів, – сказав він.
За словами речника, за минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки російські окупанти використали літак.
Водночас Шершень зазначив, що на Таврійському напрямку є просування українських захисників.
– Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, – додав він.
Минулої доби у зоні дії відповідальності угруповання Таврія відбулося 19 бойових зіткнень. Застосовуючи танки та реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, окупанти здійснили 562 обстріли наших позицій.
Раніше у британській розвідці повідомили, що ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном.
Джерело: телемарафон
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв