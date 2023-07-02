ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень

Авдіївський напрямок є найгарячішим в обороні, російські окупанти продовжують штурмові дії, щоб захопити Мар’їнку та Авдіївку.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телемарафону.

– Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону, Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захопити Авдіївку. Всі штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар’їнки відбулося 15 штурмів, – сказав він.

За словами речника, за минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки російські окупанти використали літак.

Водночас Шершень зазначив, що на Таврійському напрямку є просування українських захисників.

– Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, – додав він.

Минулої доби у зоні дії відповідальності угруповання Таврія відбулося 19 бойових зіткнень. Застосовуючи танки та реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, окупанти здійснили 562 обстріли наших позицій.

Раніше у британській розвідці повідомили, що ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном.

Джерело: телемарафон

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