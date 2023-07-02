Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Фото: Генштаб ЗСУ

Авдіївський напрямок є найгарячішим в обороні, російські окупанти продовжують штурмові дії, щоб захопити Мар’їнку та Авдіївку.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телемарафону.

– Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону, Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захопити Авдіївку. Всі штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар’їнки відбулося 15 штурмів, – сказав він.

За словами речника, за минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки російські окупанти використали літак.

Водночас Шершень зазначив, що на Таврійському напрямку є просування українських захисників.

– Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, – додав він.

Минулої доби у зоні дії відповідальності угруповання Таврія відбулося 19 бойових зіткнень. Застосовуючи танки та реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, окупанти здійснили 562 обстріли наших позицій.

Раніше у британській розвідці повідомили, що ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном.

Читайте також
Тиснуть на флангах. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – Череватий
ЗСУ, українська армія

Джерело: телемарафон

Авдіївка, Війна в Україні, Мар'їнка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту
зсу військові
Україна повинна мати такий флот, який більше не дасть РФ планувати напад – Неїжпапа
Олексій Неїжпапа
Не лише Shahed. Іран може постачати Росії й інші типи БПЛА – Ігнат
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Тиснуть на флангах. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – Череватий
ЗСУ, українська армія
Обстріл Запорізької області ракетами, артилерією та РСЗВ: поранені троє чоловіків
Обстріл Запорізької області
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь