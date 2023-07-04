Подоляк объяснил, что мешает миру признать необходимость решения о членстве Украины в НАТО

Есть три причины, которые мешают миру признать необходимость ускоренного юридического решения относительно членства Украины в НАТО

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Первая причина связана с тем, что в начале полномасштабной войны многие европейские страны опасались, что Россия сломает Украину, после чего будет оказывать давление на Европу.

— Сейчас в Европе понимают, что Украина не позволит российской армии никуда зайти. Украина обнулила репутацию российской армии, провела соответствующую демилитаризацию на поле боя. Страх оказаться при доминировании России в Европе отошел, — отметил Подоляк.

Вторая причина заключается в том, что Россию долго втягивали в глобальную политическую и финансовую мировую повестку дня.

— Россию надо выбросить из современной цивилизации как страну, которая не выполняет договоренности, те или иные предписания международного права. Это тоже большая работа, потому что многим нужно отказаться от тех небольших привилегий, которые позволяла получать Российская Федерация на глобальном рынке, — объяснил Подоляк.

Третья причина — страны-члены НАТО боятся признать свои ошибки относительно прошлой стратегии в отношении Украины и России.

Подоляк отметил, что только сейчас зарождается полноценный, глобальный суверенитет Украины.

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