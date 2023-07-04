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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Подоляк пояснив, що заважає світу визнати необхідність рішення щодо членства України в НАТО

Подоляк пояснив, що заважає світу визнати необхідність рішення щодо членства України в НАТО
Фото: Офіс президента

Є три причини, які заважають світу визнати необхідність прискореного юридичного рішення щодо членства України в НАТО.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Перша причина пов’язана з тим, що на початку повномасштабної війни багато європейських країн побоювалися, що Росія зламає Україну, після чого чинитиме тиск на Європу.

– Зараз у Європі розуміють, що Україна не дозволить російській армії нікуди зайти. Україна обнулила репутацію російської армії, провела відповідну демілітаризацію на полі бою. Страх опинитися при домінуванні Росії в Європі відійшов, – зазначив Подоляк.

Друга причина полягає в тому, що Росію довго втягували в глобальний політичний і фінансовий світовий порядок денний.

– Росію треба викинути з сучасної цивілізації як країну, яка не виконує домовленості, ті чи інші приписи міжнародного права. Це теж велика робота, тому що багатьом потрібно відмовитися від тих невеликих привілеїв, які дозволяла отримувати Роcійська Федерація на глобальному ринку, – пояснив Подоляк.

Третя причина – країни-члени НАТО бояться визнати свої помилки щодо минулої стратегії щодо України та Росії.

Подоляк наголосив, що лише зараз зароджується повноцінний, глобальний суверенітет України.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, НАТО
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