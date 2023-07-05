Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому

Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому

В результате удара России по городу Первомайский в Харьковской области пострадали более 40 человек, среди них 12 детей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Сегодня Россия в очередной раз ударила по Харьковской области, по городу Первомайский. Предположительно, ракета Искандер. Повреждены восемь обычных многоэтажек. Более 40 человек получили ранения, из них 12 — дети, двое — младенцы, им меньше года, — сообщил президент.

По его словам, по состоянию на вечер 4 июля спасатели вместе с полицейскими еще проводят обход поврежденных домов.

— Всем, кто был ранен этим ракетным ударом, будет оказана вся необходимая помощь, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что за этот удар Россия даст ответ, как и за все другие свои удары.

— Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь. Мы же станем образцовыми в том, как жизнь защищаем и как потом жизнь отвечает — справедливо и неизбежно — на каждый нанесенный удар каждому террористу. Нацисты пытались скрыться от правосудия. Довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем значительно быстрее, — сказал он.

Примечательно, что именно 4 июля Россию признали государством-спонсором терроризма на Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

Фото: полиция Харьковской области

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вероятно, ПВО: на Днепропетровщине прогремели взрывы
Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому
Возможные провокации РФ на ЗАЭС и взрывы в России: 497-й день войны
Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому
Единственным источником опасности для ЗАЭС является Россия — Зеленский предупредил об угрозе теракта
Володимир Зеленський
РФ фактически теряет Юг: эксперт объяснил, почему оккупанты могут готовить теракт на ЗАЭС
ЗАЕС
​​Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: список самого необходимого
ЗАЕС
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Позорный скандал на Закарпатье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного
Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь