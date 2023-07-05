Россия хочет стать образцом в том, как уничтожать жизнь: Зеленский об ударе РФ по Первомайскому

В результате удара России по городу Первомайский в Харьковской области пострадали более 40 человек, среди них 12 детей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Сегодня Россия в очередной раз ударила по Харьковской области, по городу Первомайский. Предположительно, ракета Искандер. Повреждены восемь обычных многоэтажек. Более 40 человек получили ранения, из них 12 — дети, двое — младенцы, им меньше года, — сообщил президент.

По его словам, по состоянию на вечер 4 июля спасатели вместе с полицейскими еще проводят обход поврежденных домов.

— Всем, кто был ранен этим ракетным ударом, будет оказана вся необходимая помощь, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что за этот удар Россия даст ответ, как и за все другие свои удары.

— Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь. Мы же станем образцовыми в том, как жизнь защищаем и как потом жизнь отвечает — справедливо и неизбежно — на каждый нанесенный удар каждому террористу. Нацисты пытались скрыться от правосудия. Довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем значительно быстрее, — сказал он.

Примечательно, что именно 4 июля Россию признали государством-спонсором терроризма на Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

Фото: полиция Харьковской области

Источник : Офис президента

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