Росія хоче стати взірцем в тому, як знищувати життя: Зеленський про удар РФ по Первомайському
Внаслідок удару Росії по місту Первомайський у Харківській області постраждало понад 40 осіб, серед них 12 дітей.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
– Сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині, по місту Первомайський. Імовірно, ракета Іскандер. Пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Понад 40 людей дістали поранення, із них 12 – діти, двоє – немовлята, їм менш як рік, – повідомив президент.
За його словами, станом на вечір 4 липня рятувальники разом із поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків.
– Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу, – повідомив Зеленський.
Український лідер наголосив, що за цей удар Росія дасть відповідь, як і за всі інші свої удари.
– Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. Ми ж станемо взірцевими в тому, як життя захищаємо і як потім життя відповідає – справедливо й неминуче – на кожен завданий удар кожному терористу. Нацисти намагалися сховатися від правосуддя. Доволі довго. Але багатьох із них знайшли й досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше, – сказав він.
Примітно, що саме 4 липня Росію визнали державою-спонсором тероризму на Парламентській Асамблеї ОБСЄ.
Фото: поліція Харківщини
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