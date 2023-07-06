Ожидания украинцев не будут удовлетворены – Буданов о саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, вряд ли удовлетворят граждан Украины.

Об этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью The Times.

По мнению разведчика, Украину на саммите не пригласят в Северноатлантический договор.

— Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены, — сказал он.

Буданов отметил, что на саммите будут “объявлены некоторые слова, но ничего больше”.

— Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей, — добавил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Источник : The Times

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