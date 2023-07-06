Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Ожидания украинцев не будут удовлетворены – Буданов о саммите НАТО

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, вряд ли удовлетворят граждан Украины.

Об этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью The Times.

По мнению разведчика, Украину на саммите не пригласят в Северноатлантический договор.

— Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены, — сказал он.

Буданов отметил, что на саммите будут “объявлены некоторые слова, но ничего больше”.

— Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей, — добавил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Читайте также
Зеленский поедет на саммит НАТО при одном условии – Жовква
Ігор Жовква

Источник: The Times
Война в Украине, Кирилл Буданов, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
В Офисе президента показали первые кадры после ракетного удара во Львове
Обстріл Львова 6 липня 2023
Одна семья еще не выходит на связь: что известно об ударе Калибрами по Львову
Обстріл Львова 6 липня 2023
В оккупированной Макеевке снова произошел взрыв – Андрющенко
Вибух
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 06.07.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Ожидания украинцев не будут удовлетворены – Буданов о саммите НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (05.07.2023)
Ожидания украинцев не будут удовлетворены – Буданов о саммите НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)
Ожидания украинцев не будут удовлетворены – Буданов о саммите НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)
Ожидания украинцев не будут удовлетворены – Буданов о саммите НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь