Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО
Результати саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, навряд чи задовольнять громадян України.
Про це керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв’ю The Times.
На думку розвідника, Україну на саміті не запросять до Північноатлантичного договору.
– Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені, – сказав він.
Буданов зазначив, що на саміті будуть “оголошені якісь слова, але нічого більше”.
– Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов, – додав він.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.
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Джерело: The Times
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