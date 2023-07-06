Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО

Результати саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, навряд чи задовольнять громадян України.

Про це керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв’ю The Times.

На думку розвідника, Україну на саміті не запросять до Північноатлантичного договору.

– Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені, – сказав він.

Буданов зазначив, що на саміті будуть “оголошені якісь слова, але нічого більше”.

– Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов, – додав він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.

Джерело : The Times

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