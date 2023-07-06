Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Результати саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, навряд чи задовольнять громадян України.

Про це керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв’ю The Times.

На думку розвідника, Україну на саміті не запросять до Північноатлантичного договору.

– Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені, – сказав він.

Буданов зазначив, що на саміті будуть “оголошені якісь слова, але нічого більше”.

– Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов, – додав він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.

Читайте також
Зеленський поїде на саміт НАТО за однієї умови – Жовква
Ігор Жовква

Джерело: The Times
Війна в Україні, Кирило Буданов, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Загроза аварії на ЗАЕС зменшується – Буданов
Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО
Знищено 7 із 10 Калібрів – Повітряні сили про удар по Львову
Обстріл Львова 6 липня 2023
Карта бойових дій на 06.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Зеленський хотів, щоб поставки зброї дали змогу почати контрнаступ набагато раніше
Володимир Зеленський
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Очікування українців не будуть задоволені – Буданов про саміт НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь