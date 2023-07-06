Украли более 24 млн грн бюджетных средств: СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену

Депутата Одесского облсовета и его жену, которых ранее поймали на рейдерском захвате земли, обвиняют в новых коррупционных преступлениях.

Речь идет о присвоении 24 млн грн, которые были выделены на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов.

В частности, это подряды на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.

— Фигуранты действовали в составе организованной преступной группы, привлекая к ней директора подконтрольной строительной компании и глав поселковых советов. Депутат с женой координировали заключение договоров между сельсоветами и подрядной организацией. Последняя получала средства, предусмотренные бюджетом на реализацию проектов, — сообщили в СБУ.

Организаторы сделки искусственно завышали стоимость и объемы ремонтно-строительных работ, а полученную “разницу” выводили в тень и распределяли между собой.

На основании собранных доказательств жене депутата, директору подрядчика и главе сельсовета сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

чч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата облсовета, который организовал преступную схему, и глав сельсоветов, которые были задействованы в сделке.

Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник : СБУ

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