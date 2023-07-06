Все укрытия во Львовской общине должны быть открытыми круглосуточно — Садовой
Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты круглосуточно. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
— Решение непростое, но единственно правильное. Поскольку обеспечить открытие убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия! Ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно, — написал он в Telegram.
Садовой объяснил, что причиной такого решения стали 10 жалоб на горячую линию прошлой ночью, во время ракетной атаки РФ.
Напомним, что в ночь на 6 июля во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом.
В результате атаки погибли пять человек, по меньшей мере 40 человек получили ранения. Разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах дома.
После обстрела полиция Львовской области открыла уголовное производство из-за закрытых в момент ракетного удара укрытий.