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Татьяна Забожко, редактор ленты

Удар по Львову: в полиции открыли производство из-за закрытых укрытий

Обстріл Львова 6 липня 2023

После обстрела Львова 6 июля полиция области открыла уголовное производство из-за закрытых в момент ракетного удара укрытий.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Производство будут расследовать по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – Оставление в опасности.

Уголовное производство открыли после того, как в полицию поступила информация о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во время ночного обстрела Львова.

– Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, серьезных решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны. Виновные должны быть привлечены к ответственности, – гневается Игорь Клименко.

В то же время, как сообщал ранее руководитель областной военной администрации Максим Козицкий, рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие.

Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто.

– Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень досадно, – подчеркнул Максим Козицкий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: региональная журналистка Вікна-новини Оксана Ясницкая

Война в Украине, Львов, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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