Всі укриття у Львівській громаді мають бути відкритими цілодобово – Садовий
Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими цілодобово. Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
– Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття! Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему, згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово, – написав він у Telegram.
Садовий пояснив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на гарячу лінію минулої ночі, під час ракетної атаки РФ.
Нагадаємо, що в ніч на 6 липня у Львові уламки російської ракети влучили у житловий будинок.
Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, щонайменше 40 осіб дістали поранення. Зруйнувано третій і четвертий поверхи у двох під’їздах будинку.
Після обстрілу поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження через зачинені в момент ракетного удару укриття.