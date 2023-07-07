Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе приглашения в организацию Североатлантического договора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с чешским президентом Петром Павелом в Праге.

Его спросили, какие ожидания и надежды Украина имеет от июльского саммита НАТО, и надеется ли Владимир Зеленский, что во время встречи лидеров государств-членов Североатлантического блока Украину пригласят вступить в Альянс.

— Какая надежда может быть для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения — просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности, чтобы получить поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то боится России, хотя я считаю, что это такой шанс показать смелость и прочность Альянса, — ответил он.

В свою очередь чешский лидер также подчеркнул, что поддержит вступление Украины в НАТО после завершения войны.

— Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных, и коммуникация между Украиной и странами НАТО перейдет на другой уровень. Здесь необходимо четко сказать, что в интересах Чешской Республики, чтобы в момент, когда война закончится, Украина начала переговоры о вступлении в НАТО, — сказал Петр Павел.

Кроме того, президент Павел во время пресс-конференции подтвердил, что Чехия продолжит поддержку Вооруженных сил Украины и поможет в восстановлении городов и поселков Украины.

Источник : Офис президента

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