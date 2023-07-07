Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Карта ветров в Украине: каким будет направление ветра в ближайшие дни
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Офис президента

Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе приглашения в организацию Североатлантического договора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с чешским президентом Петром Павелом в Праге.

Его спросили, какие ожидания и надежды Украина имеет от июльского саммита НАТО, и надеется ли Владимир Зеленский, что во время встречи лидеров государств-членов Североатлантического блока Украину пригласят вступить в Альянс.

— Какая надежда может быть для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения — просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности, чтобы получить поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то боится России, хотя я считаю, что это такой шанс показать смелость и прочность Альянса, — ответил он.

В свою очередь чешский лидер также подчеркнул, что поддержит вступление Украины в НАТО после завершения войны.

— Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных, и коммуникация между Украиной и странами НАТО перейдет на другой уровень. Здесь необходимо четко сказать, что в интересах Чешской Республики, чтобы в момент, когда война закончится, Украина начала переговоры о вступлении в НАТО, — сказал Петр Павел.

Кроме того, президент Павел во время пресс-конференции подтвердил, что Чехия продолжит поддержку Вооруженных сил Украины и поможет в восстановлении городов и поселков Украины.

Читайте также
Лозунг, умноженный на ноль: Зеленский объяснил, что будет с русскоязычными украинцами после победы
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Петр Павел, Чехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский подтвердил визит в Турцию и назвал темы обсуждения с Эрдоганом
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
На Киевщине слышны звуки взрывов: ВС ВСУ предупреждали об атаке дронов
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
На Николаевщине прогремели взрывы во время пролета дронов
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Лозунг, умноженный на ноль: Зеленский объяснил, что будет с русскоязычными украинцами после победы
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы
освіта, викладач у школі
Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь