Лозунг, умноженный на ноль: Зеленский объяснил, что будет с русскоязычными украинцами после победы

Россия убивает преимущественно русскоязычное население Украины, поэтому и не имеет поддержки среди украинцев, которые говорят на русском языке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с чешским коллегой Петром Павелом.

Отвечая на вопрос чешского журналиста о том, что будет с русскоязычным населением в Крыму и на Донбассе после победы Украины, учитывая то, что одним из лозунгов российской пропаганды является якобы защита русскоязычного населения.

— Россия, с момента полномасштабного вторжения, в большинстве своем убила русскоязычных людей. Война на востоке — там было очень много людей, которые разговаривали на русском. Южная часть Украины — там люди разговаривают на украинском и русском, у нас не было вопросов. Харьков тоже разговаривал на украинском и русском. Все регионы, о которых я вам сказал, ежедневно атакуются Российской Федерацией, — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия не имеет поддержки, потому что лозунг о защите русскоязычного населения со стороны Кремля “умножен на ноль, поскольку они убили большинство русскоязычных граждан”.

Украинский лидер подчеркнул, что российская армия уничтожила ряд городов на востоке Украины, как Мариуполь, Бахмут и др.

— Там убиты как взрослые, так и дети. Полностью убито это население. Многие люди, которые говорили на русском, переходят на украинский из-за этого. Такого единения в Украине никогда не было. Просто переходят, потому что не могут больше, они ненавидят их (русских, — Ред.). О чем мы говорим? Кого и куда вытеснять? Такого никогда не было, — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Чехию, где встретился с президентом Петром Павелом. Перед этим украинский лидер был в столице Болгарии, Софии, где также имел встречу с политическим руководством Республики Болгария.

Источник : Офис президента

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