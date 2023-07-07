Просто потрібне запрошення: Зеленський озвучив очікування від саміту НАТО у Вільнюсі

Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі запрошення в організацію Північноатлантичного договору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із чеським президентом Петром Павелом у Празі.

Його запитали, які очікування та сподівання Україна має від липневого саміту НАТО, та чи сподівається Володимир Зеленський, що під час зустрічі лідерів держав-членів Північноатлантичного блоку Україну запросять вступити в Альянс.

– Яке сподівання може бути для нас? Щоб нас запросили. Яке формулювання потрібно для запрошення — просто потрібне запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі, щоб отримати підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось боїться Росії, хоча я вважаю, що це такий шанс показати сміливість і міцність Альянсу, — відповів він.

Своєю чергою чеський лідер також наголосив, що підтримає вступ України в НАТО після завершення війни.

– Україна говоритиме з союзниками НАТО на рівних, і комунікація між Україною та країнами НАТО перейде на інший рівень. Тут необхідно чітко сказати, що в інтересах Чеської Республіки, щоб у момент, коли війна закінчиться, Україна розпочала переговори про вступ до НАТО, – сказав Петр Павел.

Крім того, президент Павел під час пресконференції підтвердив, що Чехія продовжить підтримку Збройних сил України та допоможе у відбудові міст та селищ України.

Джерело : Офіс президента

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