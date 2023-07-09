Несут меньше угрозы. В США испытали кассетные боеприпасы для Украины

Американские военные заявили, что их кассетные боеприпасы имеют меньший процент неразорвавшихся суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американского военного чиновника.

Как пишут журналисты, американские военные испытывали кассетные боеприпасы, которые администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует отправить в Украину, чтобы убедиться, что боеприпасы имеют “коэффициент несрабатываний” 2,35% или ниже.

По словам источника CNN, испытания боеприпасов “проводилось с помощью боевых стрельб”, а не с помощью имитационных или виртуальных тестов.

Он заверил, что кассетные боеприпасы модели M864 и M483A1, которые США планируют отправить, в последний раз испытывались в 2020 и 2017 годах соответственно.

Чиновник пояснил, что боеприпасы испытывались различными способами.

Напомним, накануне США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $800 млн, который будет включать кассетные снаряды калибра 155 мм.

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