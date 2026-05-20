В последнее время в Украине ощущается нехватка работников. Это связано как с мобилизацией, так и с тем, что часть украинцев уехала за границу в поисках безопасности. Из-за этого некоторые компании просто не могут заполнить вакансии и вынуждены искать людей за пределами страны, привлекая иностранных работников.

В то же время в соцсетях и СМИ часто появляется информация о якобы массовом приезде трудовых мигрантов в Украину. Но на практике такие цифры часто преувеличены. Из-за этого возникает много искаженной информации, которая не всегда соответствует реальной ситуации на рынке труда.

Факты ICTV выясняли, известно ли, сколько трудовых мигрантов в Украине и как часто компании получают отказы в трудоустройстве иностранцев.

Сейчас смотрят

Сколько трудовых мигрантов в Украине

Трудовых мигрантов приглашают в Украину из-за кадрового дефицита. В течение 2025 года в Украине было выдано более 7,4 тыс. разрешений на трудоустройство иностранных граждан. Кроме того, еще более 2 тыс. разрешений работодатели продлили для работников, которые уже работали в стране ранее.

По данным Службы занятости, в 2025 году в Украине наибольшее количество разрешений на трудоустройство получили граждане Турции — 1 070 разрешений.

Вторым по объему стал Узбекистан, ведь гражданам этой страны выдали 852 разрешения. Почти столько же получили граждане Индии — 851 разрешение на работу в Украине.

Далее в списке следует Бангладеш, граждане которого получили 600 разрешений. Из Азербайджана было оформлено 529 разрешений на трудоустройство.

Граждане Китая получили 407 разрешений, а Пакистана — 369.

Также в списке есть Колумбия, гражданам которой выдали 293 разрешения. Из Непала поступило 216 разрешений, еще 189 разрешений получили граждане Республики Молдова.

Таким образом, основной поток трудовых мигрантов, получавших разрешения на работу в Украине в 2025 году, приходится на страны Азии, тогда как европейские и латиноамериканские государства представлены значительно меньше.

Уже в первом квартале 2026 года эта тенденция сохранилась. За три месяца работодатели оформили почти 2 тыс. новых разрешений на работу для иностранцев, а еще более 500 разрешений было продлено.

По данным Государственной службы занятости, с начала 2026 года наибольшее количество разрешений на трудоустройство получили граждане Индии — 337 разрешений.

Второй в этом списке стала Турция, гражданам которой выдали 219 разрешений. Далее следует Узбекистан с показателем 209 разрешений.

Граждане Пакистана получили 149 разрешений на работу, а Азербайджана — 143.

Китай занял шестую позицию, ведь его гражданам выдали 119 разрешений. Далее расположился Бангладеш с 104 разрешениями.

Граждане Колумбии получили 70 разрешений, а Республики Молдова — 66.

В нижней части списка — Армения, которой выдали 57 разрешений, а также Великобритания и США, граждане которых получили по 38 разрешений каждая.

Итак, в начале 2026 года среди иностранных работников в Украине преобладают граждане стран Южной и Центральной Азии.

Трудовые мигранты в Украине: где работают иностранцы

Трудовые мигранты в Украине в основном находят работу там, где больше всего не хватает работников. Прежде всего это строительство — возведение жилья, объектов инфраструктуры и выполнение дорожных работ.

Также иностранцев все чаще привлекают в сферу торговли, логистики и транспорта. Они работают на складах, в доставке и перевозках, где постоянно нужны дополнительные работники. Часть мигрантов занята и в производстве, в частности в перерабатывающей и легкой промышленности.

Еще одно распространенное направление — сфера услуг и общественного питания. Здесь иностранные работники трудятся в ресторанах, отелях и других заведениях с большим потоком посетителей. В целом бизнес чаще всего привлекает мигрантов в те отрасли, где работа носит физический характер и ощущается постоянный дефицит кадров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.