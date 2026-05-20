Україна передала Великій Британії свої сигнали щодо послаблення санкцій проти російської нафти та розраховує, що це питання буде розглянуте під час двосторонніх консультацій уже цього тижня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Переговори з Великою Британією щодо санкцій проти РФ

— Звісно, наша команда сьогодні була в комунікації з Британією. Питання санкцій – це питання завжди дуже чутливе. І багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали. Ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу, 20 травня.

Окрім цього, глава держави повідомив, що Україна отримує сигнали щодо наближення відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

— Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче і запуск програми європейської підтримки для України обсягом €90 млрд. Перший транш ми очікуємо у найближчі тижні, – повідомив глава держави.

Як повідомляє Bloomberg, міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт у парламенті заявив, що рішення щодо часткового послаблення санкцій проти Росії було ухвалене “незграбно”, через що позицію уряду неправильно сприйняли.

Нагадаємо, уряд Великої Британії ухвалив рішення про запровадження винятку із санкцій проти Росії, який дозволяє імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Виняток із санкцій починає діяти у середу, 20 травня.

Таке рішення ухвалене на тлі зростання занепокоєння щодо стабільності постачання окремих видів пального через блокаду Ормузької протоки після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

