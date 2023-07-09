Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Сильной жары в течение недели не будет: прогноз погоды в Украине
Ближайшая неделя не обещает сильной жары, отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
Уже завтра, 10 июля, максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять комфортные +23-28°.
Только в Закарпатье и местами в южной части страны возможны +30°.
Сейчас смотрят
Ветер – северо-западный, временами с порывами до 15-18 м/с.
Осадки
Дожди, возможно с грозами, пройдут в понедельник на Севере Украины, в Карпатах. Вечером – местами в центральных областях.
На остальной территории будет сухая солнечная погода.
В Киеве 10 июля есть вероятность дождя с грозой. Ветер – с северо-запада, порывистый.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +23-25°.
Источник: Наталья Диденко
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