Ближайшая неделя не обещает сильной жары, отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

Уже завтра, 10 июля, максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять комфортные +23-28°.

Только в Закарпатье и местами в южной части страны возможны +30°.

Сейчас смотрят

Ветер – северо-западный, временами с порывами до 15-18 м/с.

Осадки

Дожди, возможно с грозами, пройдут в понедельник на Севере Украины, в Карпатах. Вечером – местами в центральных областях.

На остальной территории будет сухая солнечная погода.

В Киеве 10 июля есть вероятность дождя с грозой. Ветер – с северо-запада, порывистый.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23-25°.

Источник: Наталья Диденко

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