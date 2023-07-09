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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сильної спеки протягом тижня не буде: прогноз погоди в Україні

Сильної спеки протягом тижня не буде: прогноз погоди в Україні
Фото: Depositphotos

Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки, зауважує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Уже завтра, 10 липня, максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме комфортні +23-28°.

Лише на Закарпатті та місцями в південній частині країні можливі +30°.

Вітер – північно-західний, часом із поривами до 15-18 м/с.

Опади

Дощі, можливо з грозами, пройдуть у понеділок на Півночі України, у Карпатах. Увечері – місцями в центральних областях.

На решті території буде суха сонячна погода.

У Києві 10 липня є ймовірність дощу з грозою. Вітер – із північного заходу, поривчастий.

Температура повітря коливатиметься в межах +23-25°.

Джерело: Наталка Діденко

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