Сильної спеки протягом тижня не буде: прогноз погоди в Україні
Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки, зауважує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Уже завтра, 10 липня, максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме комфортні +23-28°.
Лише на Закарпатті та місцями в південній частині країні можливі +30°.
Вітер – північно-західний, часом із поривами до 15-18 м/с.
Опади
Дощі, можливо з грозами, пройдуть у понеділок на Півночі України, у Карпатах. Увечері – місцями в центральних областях.
На решті території буде суха сонячна погода.
У Києві 10 липня є ймовірність дощу з грозою. Вітер – із північного заходу, поривчастий.
Температура повітря коливатиметься в межах +23-25°.
Джерело: Наталка Діденко
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