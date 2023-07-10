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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Атака дронами Одессы 10 июня: количество жертв увеличилось до четырех

Атака дронами Одессы 10 июня: количество жертв увеличилось до четырех
Фото: Pexels

Одессит, который получил ранения в результате удара РФ по Одессе в ночь на 10 июня, умер в больнице. Поэтому число погибших от обстрела увеличилось до четырех.

Об этом в Telegram сообщает Одесская мэрия.

— В больнице умер 24-летний одессит (1999 года рождения), который получил осколочные ранения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезные, — сообщает городской совет.

Напомним, что в Одессе в результате атаки дронов в ночь на 10 июня было разрушено несколько многоэтажных жилых домов, школа, детский сад, торговые объекты и припаркованные возле домов автомобили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Одесса, Російська агресія
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