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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Атака дронами Одеси 10 червня: кількість жертв збільшилася до чотирьох

Атака дронами Одеси 10 червня: кількість жертв збільшилася до чотирьох
Фото: Pexels

Одесит, який отримав поранення внаслідок удару РФ по Одесі у ніч на 10 червня, помер у лікарні. Тож число загиблих від обстрілу збільшилося до чотирьох.

Про це у Telegram повідомляє Одеська мерія.

– У лікарні помер 24-річний одесит (1999 року народження), який отримав осколкові поранення. Лікарі довго боролися за його життя, але осколкові поранення були дуже серйозні, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок атаки дронів у ніч на 10 червня було зруйновано кілька багатоповерхових житлових будинків, школу, дитячий садок, торговельні об’єкти та припарковані біля будинків автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Одеса, Російська агресія
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