Атака дронами Одеси 10 червня: кількість жертв збільшилася до чотирьох
Одесит, який отримав поранення внаслідок удару РФ по Одесі у ніч на 10 червня, помер у лікарні. Тож число загиблих від обстрілу збільшилося до чотирьох.
Про це у Telegram повідомляє Одеська мерія.
– У лікарні помер 24-річний одесит (1999 року народження), який отримав осколкові поранення. Лікарі довго боролися за його життя, але осколкові поранення були дуже серйозні, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що в Одесі внаслідок атаки дронів у ніч на 10 червня було зруйновано кілька багатоповерхових житлових будинків, школу, дитячий садок, торговельні об’єкти та припарковані біля будинків автомобілі.
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