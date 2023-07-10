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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Готовил ракетный удар по госпиталю на Николаевщине: СБУ задержала информатора спецслужб РФ

Готовил ракетный удар по госпиталю на Николаевщине: СБУ задержала информатора спецслужб РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, который занимался подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область.

— Для выполнения вражеского задания злоумышленник объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны. Также он фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны, — сообщает СБУ.

Отмечается, что особое “внимание” он уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта “на горячем” во время того, как он фотографировал госпиталь и одну из боевых частей ВСУ. У него изъяли мобильный телефон с фото, готовыми к отправке.

По материалам следствия, рашисты планировали использовать эту информацию для осуществления прицельных воздушных ударов по территории региона.

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Как установили сотрудники СБУ, злоумышленником оказался местный житель, который поддерживал проведение фейкового референдума о присоединении Николаевщины к РФ. Об этом он неоднократно писал в пророссийских Telegram-каналах.

Таким образом, он привлек внимание российской спецслужбы, представители которой весной 2022 года дистанционно предложили ему сотрудничество. Дальнейшую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: СБУ
Николаевская область, СБУ
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