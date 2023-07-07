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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Поставляла обезболивающие для солдат РФ: СБУ разоблачила фармакологическую компанию на Житомирщине

Поставляла обезболивающие для солдат РФ: СБУ разоблачила фармакологическую компанию на Житомирщине

В Житомирской области на сотрудничестве с российской армией разоблачено одно из фармацевтических предприятий.

Об этом в Telegram-канале сообщает СБУ.

— После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили “скрытую схему поставки украинских лекарственных средств в военные госпитали России, — информирует пресс-служба.

Среди основных товаров экспорта были обезболивающие средства, которые россияне использовали в оккупации для лечения раненых солдат РФ. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.

— До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в РФ было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны, — добавляет СБУ.

С начала полномасштабной войны и введения санкций против России менеджмент предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений. Для этого организаторы сделки вместе с российскими сообщниками задействовали ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в ЕС.

— Сначала дельцы направляли украинские медикаменты на адреса этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ, — пишет пресс-служба.

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Задокументирована попытка незаконной переправки в Россию почти 300 кг медсредств. Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • компьютеры с доказательствами незаконной деятельности;
  • контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов;
  • российские сертификаты соответствия на медикаменты.

Директора украинского предприятия взяли под стражу. Дело проходит по ч. 1 ст. 111-2, санкция которой предусматривает 12 лет тюрьмы.

Война в Украине, Житомирская область, Ліки, СБУ
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