На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет существенно изменена субъектность Североатлантического блока, а также будет четко зафиксировано будущее членство Украины.

Об этом в интервью Фактам ICTV заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что на саммитах, которые проходили до войны, НАТО добровольно отказывалось от своей суверенности, учитывая позиции России.

Однако в Вильнюсе, считает Подоляк, НАТО окончательно уберет отсутствие субъектности и станет полноценной международной организацией.

— На саммите НАТО зафиксирует другой тип внутреннего построения. Они будут реанимировать ключевые основополагающие вещи относительно того, как должен функционировать военный Альянс, который точно знает, что такое современная война, какие риски она генерирует и как надо к этой войне готовиться. И это будет трансформация НАТО, — подчеркнул советник главы ОП.

По словам Подоляка, на саммите четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО.

— На саммите будет подчеркнуто, что Украина является неотъемлемой частью общеевропейской архитектуры безопасности. И поэтому страна, которая будет иметь наибольший опыт участия в войне, которая достаточно быстро переформатировала свою армию советского типа согласно натовским стандартам, точно должна быть членом НАТО, — подчеркнул он.

Подоляк считает, что решения, которые примут на саммите, будут приемлемыми для Украины и будут состоять из трех частей. Первая из них — это приоритет поставок оружия.

Вторая — создание нового формата сотрудничества — Совет Украина-НАТО.

— И третье — будет политически заявлено о том, что страны поддерживают членство Украины. И это членство она получит сразу после финала войны. По ускоренной процедуре. Мы видели ускоренную процедуру для Финляндии, для Швеции. И, безусловно, Украина пройдет через эту процедуру сразу после победы в войне, — сказал советник руководителя ОП.

Также на саммите лидеры НАТО должны утвердить календарный план по членству Украины и количество оружия для нашего государства.

— Эти две вещи мы должны услышать абсолютно в полном понимании. То есть, сколько оружия мы получим, когда будет оружие и когда мы станем членом НАТО, — отметил Подоляк.

Подоляк считает, что никто не захочет применять 5 статью НАТО или вообще принимать непосредственное участие в боевых действиях, поэтому только Украина может остановить единственного огромного врага НАТО — Российскую Федерацию.

— Не надо бояться России, это достаточно слабая страна. На Россию не надо обращать внимания. Эти беспокойства, о которых говорит РФ, не надо обращать на них внимания. Россия не влияет ни на что. Но надо решить, как будет выглядеть европейский измененный контур, где России не будет.

Никто, кроме Украины, не поставит на колени Российскую Федерацию. Поэтому давайте доведем войну до конца. Лучше, чтобы союзники нам быстро давали необходимый объем оружия, прежде всего дальнобойного, ракеты, штурмовики, истребители, снаряды. А после войны все подпишем и, я думаю, что именно США будут промоутером того, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической семьи, — сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что гарантии безопасности касаются как скорости поставки оружия, так и практических аспектов, например, неиспользования оружия массового поражения.

— Россия ведет конвенционную войну с неядерным государством и должна придерживаться определенных ограничений. Это тоже о гарантиях безопасности относительно нераспространения войны за пределы Украины, но нераспространение — это невтягивание других стран в эту историю. Тогда они, как это ни парадоксально, смогут предоставлять Украине больше помощи, — сказал он.

Подоляк отметил, что Украина сейчас решает вопрос существования экспансионистской Российской Федерации, которая в таком виде точно не будет существовать.

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