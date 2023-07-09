Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Украина Эксклюзив
Эксклюзив
Вероника Бойко, Журналистка Факти ICTV
Валентина Чорна, редактор ленты

На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк

Михайло Подоляк

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет существенно изменена субъектность Североатлантического блока, а также будет четко зафиксировано будущее членство Украины.

Об этом в интервью Фактам ICTV заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что на саммитах, которые проходили до войны, НАТО добровольно отказывалось от своей суверенности, учитывая позиции России.

Однако в Вильнюсе, считает Подоляк, НАТО окончательно уберет отсутствие субъектности и станет полноценной международной организацией.

— На саммите НАТО зафиксирует другой тип внутреннего построения. Они будут реанимировать ключевые основополагающие вещи относительно того, как должен функционировать военный Альянс, который точно знает, что такое современная война, какие риски она генерирует и как надо к этой войне готовиться. И это будет трансформация НАТО, — подчеркнул советник главы ОП.

По словам Подоляка, на саммите четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО.

— На саммите будет подчеркнуто, что Украина является неотъемлемой частью общеевропейской архитектуры безопасности. И поэтому страна, которая будет иметь наибольший опыт участия в войне, которая достаточно быстро переформатировала свою армию советского типа согласно натовским стандартам, точно должна быть членом НАТО, — подчеркнул он.

Подоляк считает, что решения, которые примут на саммите, будут приемлемыми для Украины и будут состоять из трех частей. Первая из них — это приоритет поставок оружия.

Вторая — создание нового формата сотрудничества — Совет Украина-НАТО.

— И третье — будет политически заявлено о том, что страны поддерживают членство Украины. И это членство она получит сразу после финала войны. По ускоренной процедуре. Мы видели ускоренную процедуру для Финляндии, для Швеции. И, безусловно, Украина пройдет через эту процедуру сразу после победы в войне, — сказал советник руководителя ОП.

Читайте также
Договорились действовать вместе — Зеленский с Дудой обсудили предстоящий саммит НАТО
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк

Также на саммите лидеры НАТО должны утвердить календарный план по членству Украины и количество оружия для нашего государства.

— Эти две вещи мы должны услышать абсолютно в полном понимании. То есть, сколько оружия мы получим, когда будет оружие и когда мы станем членом НАТО, — отметил Подоляк.

Подоляк считает, что никто не захочет применять 5 статью НАТО или вообще принимать непосредственное участие в боевых действиях, поэтому только Украина может остановить единственного огромного врага НАТО — Российскую Федерацию.

— Не надо бояться России, это достаточно слабая страна. На Россию не надо обращать внимания. Эти беспокойства, о которых говорит РФ, не надо обращать на них внимания. Россия не влияет ни на что. Но надо решить, как будет выглядеть европейский измененный контур, где России не будет.

Никто, кроме Украины, не поставит на колени Российскую Федерацию. Поэтому давайте доведем войну до конца. Лучше, чтобы союзники нам быстро давали необходимый объем оружия, прежде всего дальнобойного, ракеты, штурмовики, истребители, снаряды. А после войны все подпишем и, я думаю, что именно США будут промоутером того, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической семьи, — сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что гарантии безопасности касаются как скорости поставки оружия, так и практических аспектов, например, неиспользования оружия массового поражения.

— Россия ведет конвенционную войну с неядерным государством и должна придерживаться определенных ограничений. Это тоже о гарантиях безопасности относительно нераспространения войны за пределы Украины, но нераспространение — это невтягивание других стран в эту историю. Тогда они, как это ни парадоксально, смогут предоставлять Украине больше помощи, — сказал он.

Подоляк отметил, что Украина сейчас решает вопрос существования экспансионистской Российской Федерации, которая в таком виде точно не будет существовать.

Читайте также
НАТО должно наконец вмешаться, чтобы остановить Россию: иноСМИ об ожиданиях от саммита в Вильнюсе
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк

Война в Украине, Михаил Подоляк, НАТО, Саммит НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Ожидания Украины от саммита НАТО, наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: 503-й день войны
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Государства НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России — СМИ
НАТО
Конструкция не похожа ни на один танк мира: на что способен Меркава-3
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Дырявое эмбраго: как Россия обходит санкции на импорт оружия и где берет запчасти для своих ракет
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
На саммите в Вильнюсе четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО — Подоляк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь