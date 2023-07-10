Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба

НАТО
Фото: Depositphotos

Союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до вступу в НАТО.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом, – написав він у Twitter.

ПДЧ – це попередній етап членства в НАТО, в якому країна-претендент отримує індивідуальну національну програму підготовки до майбутнього членства.

До речі, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня чітко зафіксують, що Україна буде членом НАТО.

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
прапори НАТО та України
Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення захисників Маріуполя – посол
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
військові ЗСУ
89% українців виступають за членство України в НАТО – опитування
Україна-НАТО
Занадто тихий липень: Коваленко назвав причину зменшення ракетних атак РФ по Україні
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь