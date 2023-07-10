Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба

Союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до вступу в НАТО.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом, – написав він у Twitter.

ПДЧ – це попередній етап членства в НАТО, в якому країна-претендент отримує індивідуальну національну програму підготовки до майбутнього членства.

До речі, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня чітко зафіксують, що Україна буде членом НАТО.

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