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Украине предстоит большая домашняя работа для полного перехода на стандарты НАТО – Данилов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина должна выполнить большую домашнюю работу, чтобы перейти на стандарты НАТО.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

Данилов напомнил, что НАТО это не только военный блок, это еще и о демократии, о правах человека и о свободе слова. И Украине предстоит сделать очень много.

Наше войско уже соответствует стандартам блока, подчеркнул секретарь СНБО.

Относительно перехода на военное вооружение по стандартам НАТО, то в Украине этот процесс уже сдвинулся с мертвой точки. Если по состоянию на 24 февраля украинская армия имела лишь единицы вооружения натовского стандарта, то уже сегодня наш арсенал значительно больше и он растет.

— То, что мы сегодня услышали и услышим завтра, это будут выдающиеся дни для нашей истории. Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. Но понимаем, что в НАТО входит 31 страна и каждая страна должна дать согласие, – заявил Алексей Данилов.

По его словам, это непростой путь, который Украина непременно пройдет.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, НАТО, Алексей Данилов, СНБО, Саммит НАТО
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