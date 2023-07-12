Будущее Украины с НАТО. Итоги первого дня саммита в Вильнюсе
Сегодня в литовской столице Вильнюсе подошел к концу первый день саммита стран НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам заседания отметил – План действий по членству Украины отменили, что является хорошим знаком для нас.
Однако есть требования, которые мы должны выполнить, и которые должны согласовать все страны-члены. Только тогда Украина сможет присоединиться к Организации Североатлантического договора.
Надежды Киева на этом саммите были большими – Украина хотела услышать хотя бы приблизительную дату вступления в НАТО. Однако никаких дат не объявили.
Будущее Украины с НАТО
Страны-члены НАТО подтвердили свою поддержку стремления Украины к членству, говорится в итоговой декларации. Киев получит приглашение на вступление в блок, когда союзники согласятся и условия будут выполнены Киевом.
Также утвердили создание Совета Украина — НАТО — это новый формат взаимодействия с Украиной. Совет будет проводить консультации и принимать решения. Украина и НАТО на заседаниях будут на равных.
Политический эксперт Александр Мусиенко считает, что сегодняшнее решение НАТО является едва ли не худшим для Украины. Ведь ПДЧ (пПлан действий по членству) хоть и отменили, однако появились определенные conditions (условия), которые Киев должен выполнить. То есть ПДЧ по сути никуда не делся.
Кстати, эксперт в этом видит угрозы для нас, ведь есть страны, которые не хотят вступления Украины в НАТО. И в будущем может случиться так, что эти страны просто не согласятся с выполнением наших условий.
А еще, по мнению политического эксперта, НАТО почему-то до сих пор боится России. Именно поэтому блоку не хватило смелости для более решительных решений и заявлений.
Сторонник Украины президент Чехии Петр Павел считает, что путь Киева в НАТО сократился, и что сегодняшние решения саммита, без сомнения, являются успехом.
— Мы знаем путь. Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО — это успех. Благодаря сегодняшней договоренности ее путь к членству будет короче, — подчеркнул Петр Павел.
1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today’s agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh
— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023
Создание Совета Украина – НАТО
По словам генсека Йенса Столтенберга, новый формат встреч Совет Украина — НАТО — это форум для кризисных консультаций и принятия решений. Украина и НАТО будут встречаться на равных.
Первое заседание Совета планируется завтра в Вильнюсе. Присутствовать будет президент Украины Владимир Зеленский.
Совет Украина — НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества Киева и блока — Комиссию Украина — НАТО, которая работала с 1997 года в формате члены НАТО + 1.
Коалиция для обучения украинских пилотов на F-16
11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум об условиях обучения украинских пилотов на современных истребителях F-16. Это Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Министр обороны Украины Алексей Резников особенно поблагодарил Данию и Нидерланды за исключительное лидерство в этом процессе и отметил, что украинские пилоты готовы освоить управление самолетами как можно быстрее.
Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что научить украинцев летать, обслуживать и ремонтировать F-16 на базовом тактическом и техническом уровне — это кропотливая работа. Однако в долгосрочной перспективе это будет иметь большое и важное значение для борьбы Украины за свободу.
Новые оборонные планы НАТО
Как сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, члены НАТО одобрили наиболее комплексные со времен холодной войны оборонные планы для борьбы с двумя ключевыми угрозами: Россия и терроризм.
НАТО планирует развернуть 300 тыс. военных в состоянии высокого уровня готовности, включая морские и воздушные силы.
Для выполнения оборонных планов страны НАТО одобрили наращивание военного производства и обязались тратить не менее 2% ВВП в год на оборону.
Осуждение России и Ирана
Союзники по НАТО также подтвердили свое осуждение самым решительным образом вопиющих нарушений Россией международного права, устава ООН, а также обязательств и принципов ОБСЕ.
— Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии Россией украинских территорий, в частности Крыма. Не может быть безнаказанности за российские военные преступления и другие зверства, такие, как обстрелы гражданского населения и разрушение гражданской инфраструктуры, — говорится в заявлении.
Также НАТО обратилось и призвало власти Ирана прекратить поставки ударных беспилотников в Россию, которые та использует в войне против Украины.
Члены блока согласились, что поддержка Ираном российской войны влияет на евроатлантическую безопасность.
Углубление партнерства Китая с РФ противоречит ценностям НАТО
Союзники по НАТО в своем коммюнике призвали Китай не поддерживать захватническую войну России против и отметили, что углубление партнерства Китая с РФ противоречит ценностям блока и будет подрывать международный порядок.
— Мы призываем КНР играть конструктивную роль как постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, осудить агрессивную войну России против Украины, воздержаться от любой поддержки военных усилий РФ и прекратить подыгрывание российскому лживому нарративу, обвиняющему Украину и НАТО в развязывании войны, — говорится в декларации.
Напомним, что Китай отказался осудить полномасштабное вторжение России в Украину и призвать к выводу российских войск с украинской территории.
Что ж, решение саммита содержат положительные аспекты для Украины — например, изъяли план действий по членству, однако есть определенные условия, которые Киев должен выполнить, а страны-члены – согласовать. Перечня условий пока нет, но есть определенный механизм по их оценке.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за готовность делать новые шаги.
Поэтому Украине есть над чем упорно работать дальше.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк