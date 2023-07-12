Будущее Украины с НАТО. Итоги первого дня саммита в Вильнюсе

Сегодня в литовской столице Вильнюсе подошел к концу первый день саммита стран НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам заседания отметил – План действий по членству Украины отменили, что является хорошим знаком для нас.

Однако есть требования, которые мы должны выполнить, и которые должны согласовать все страны-члены. Только тогда Украина сможет присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Надежды Киева на этом саммите были большими – Украина хотела услышать хотя бы приблизительную дату вступления в НАТО. Однако никаких дат не объявили.

Будущее Украины с НАТО

Страны-члены НАТО подтвердили свою поддержку стремления Украины к членству, говорится в итоговой декларации. Киев получит приглашение на вступление в блок, когда союзники согласятся и условия будут выполнены Киевом.

Также утвердили создание Совета Украина — НАТО — это новый формат взаимодействия с Украиной. Совет будет проводить консультации и принимать решения. Украина и НАТО на заседаниях будут на равных.

Политический эксперт Александр Мусиенко считает, что сегодняшнее решение НАТО является едва ли не худшим для Украины. Ведь ПДЧ (пПлан действий по членству) хоть и отменили, однако появились определенные conditions (условия), которые Киев должен выполнить. То есть ПДЧ по сути никуда не делся.

Кстати, эксперт в этом видит угрозы для нас, ведь есть страны, которые не хотят вступления Украины в НАТО. И в будущем может случиться так, что эти страны просто не согласятся с выполнением наших условий.

А еще, по мнению политического эксперта, НАТО почему-то до сих пор боится России. Именно поэтому блоку не хватило смелости для более решительных решений и заявлений.

Сторонник Украины президент Чехии Петр Павел считает, что путь Киева в НАТО сократился, и что сегодняшние решения саммита, без сомнения, являются успехом.

— Мы знаем путь. Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО — это успех. Благодаря сегодняшней договоренности ее путь к членству будет короче, — подчеркнул Петр Павел.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today’s agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023

Создание Совета Украина – НАТО

По словам генсека Йенса Столтенберга, новый формат встреч Совет Украина — НАТО — это форум для кризисных консультаций и принятия решений. Украина и НАТО будут встречаться на равных.

Первое заседание Совета планируется завтра в Вильнюсе. Присутствовать будет президент Украины Владимир Зеленский.

Совет Украина — НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества Киева и блока — Комиссию Украина — НАТО, которая работала с 1997 года в формате члены НАТО + 1.

Коалиция для обучения украинских пилотов на F-16

11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум об условиях обучения украинских пилотов на современных истребителях F-16. Это Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Министр обороны Украины Алексей Резников особенно поблагодарил Данию и Нидерланды за исключительное лидерство в этом процессе и отметил, что украинские пилоты готовы освоить управление самолетами как можно быстрее.

Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что научить украинцев летать, обслуживать и ремонтировать F-16 на базовом тактическом и техническом уровне — это кропотливая работа. Однако в долгосрочной перспективе это будет иметь большое и важное значение для борьбы Украины за свободу.

Новые оборонные планы НАТО

Как сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, члены НАТО одобрили наиболее комплексные со времен холодной войны оборонные планы для борьбы с двумя ключевыми угрозами: Россия и терроризм.

НАТО планирует развернуть 300 тыс. военных в состоянии высокого уровня готовности, включая морские и воздушные силы.

Для выполнения оборонных планов страны НАТО одобрили наращивание военного производства и обязались тратить не менее 2% ВВП в год на оборону.

Осуждение России и Ирана

Союзники по НАТО также подтвердили свое осуждение самым решительным образом вопиющих нарушений Россией международного права, устава ООН, а также обязательств и принципов ОБСЕ.

— Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии Россией украинских территорий, в частности Крыма. Не может быть безнаказанности за российские военные преступления и другие зверства, такие, как обстрелы гражданского населения и разрушение гражданской инфраструктуры, — говорится в заявлении.

Также НАТО обратилось и призвало власти Ирана прекратить поставки ударных беспилотников в Россию, которые та использует в войне против Украины.

Члены блока согласились, что поддержка Ираном российской войны влияет на евроатлантическую безопасность.

Углубление партнерства Китая с РФ противоречит ценностям НАТО

Союзники по НАТО в своем коммюнике призвали Китай не поддерживать захватническую войну России против и отметили, что углубление партнерства Китая с РФ противоречит ценностям блока и будет подрывать международный порядок.

— Мы призываем КНР играть конструктивную роль как постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, осудить агрессивную войну России против Украины, воздержаться от любой поддержки военных усилий РФ и прекратить подыгрывание российскому лживому нарративу, обвиняющему Украину и НАТО в развязывании войны, — говорится в декларации.

Напомним, что Китай отказался осудить полномасштабное вторжение России в Украину и призвать к выводу российских войск с украинской территории.

Что ж, решение саммита содержат положительные аспекты для Украины — например, изъяли план действий по членству, однако есть определенные условия, которые Киев должен выполнить, а страны-члены – согласовать. Перечня условий пока нет, но есть определенный механизм по их оценке.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за готовность делать новые шаги.

Поэтому Украине есть над чем упорно работать дальше.

Источник : CNN

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