Будущее Украины с НАТО. Итоги первого дня саммита в Вильнюсе

Сегодня в литовской столице Вильнюсе подошел к концу первый день саммита стран НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам заседания отметил – План действий по членству Украины отменили, что является хорошим знаком для нас.

Однако есть требования, которые мы должны выполнить, и которые должны согласовать все страны-члены. Только тогда Украина сможет присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Надежды Киева на этом саммите были большими – Украина хотела услышать хотя бы приблизительную дату вступления в НАТО. Однако никаких дат не объявили.

Страны-члены НАТО подтвердили свою поддержку стремления Украины к членству, говорится в итоговой декларации. Киев получит приглашение на вступление в блок, когда союзники согласятся и условия будут выполнены Киевом.

Также утвердили создание Совета Украина — НАТО — это новый формат взаимодействия с Украиной. Совет будет проводить консультации и принимать решения. Украина и НАТО на заседаниях будут на равных.

Политический эксперт Александр Мусиенко считает, что сегодняшнее решение НАТО является едва ли не худшим для Украины. Ведь ПДЧ (пПлан действий по членству) хоть и отменили, однако появились определенные conditions (условия), которые Киев должен выполнить. То есть ПДЧ по сути никуда не делся.

Кстати, эксперт в этом видит угрозы для нас, ведь есть страны, которые не хотят вступления Украины в НАТО. И в будущем может случиться так, что эти страны просто не согласятся с выполнением наших условий.

А еще, по мнению политического эксперта, НАТО почему-то до сих пор боится России. Именно поэтому блоку не хватило смелости для более решительных решений и заявлений.

Сторонник Украины президент Чехии Петр Павел считает, что путь Киева в НАТО сократился, и что сегодняшние решения саммита, без сомнения, являются успехом.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today’s agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh

— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023