Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Україну чекає велика домашня робота для повного переходу на стандарти НАТО – Данілов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має виконати велику домашню роботу, щоби перейти на стандарти НАТО.

Про це він розповів в етері Радіо Свобода.

Данілов нагадав, що НАТО це не тільки військовий блок, це ще й про демократію, про права людини та про свободу слова. І Україні треба буде зробити дуже багато.

Наше військо вже відповідає стандартам блоку, наголосив секретар РНБО.

Щодо переходу на військове озброєння за стандартами НАТО, то в Україні цей процес вже зрушився з мертвої точки. Станом на 24 лютого українська армія мала лише одиниці озброєння натовського стандарту, а вже сьогодні наш арсенал значно більший і він зростає.

– Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра, це будуть визначні дні для нашої історії. Звісно, хотілося б із першого разу і відразу. Але розуміємо, що до НАТО входить 31 країна і кожна країна має дати згоду, – заявив Олексій Данілов.

За його словами, це непростий шлях, який Україна неодмінно пройде.

Читайте також
Майбутнє України з НАТО. Підсумки першого дня саміту у Вільнюсі
Сунак Байден Столтенберг саміт НАТО

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, НАТО, Олексій Данілов, РНБО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сім складів та 14 одиниць техніки: нові втрати ворога на Таврійському напрямку
На Україну чекає велика домашня робота для повного переходу на стандарти НАТО – Данілов
Ми вже все розблокували: Кулеба заявив, що Україні потрібна стабільність постачання обіцяної зброї
Дмитро Кулеба
Польща може відправити своїх військових в Україну: Дуда назвав умови
Анджей Дуда
Майбутнє України з НАТО. Підсумки першого дня саміту у Вільнюсі
Сунак Байден Столтенберг саміт НАТО
У Генічеську окупанти посилили репресії проти місцевих жителів – Генштаб
російські окупанти
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Людям потрібна розрада: Зібров, Люся Кава та Іван Ганзера виступили на благодійному концерті у Бучі
На Україну чекає велика домашня робота для повного переходу на стандарти НАТО – Данілов
Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати
На Україну чекає велика домашня робота для повного переходу на стандарти НАТО – Данілов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
На Україну чекає велика домашня робота для повного переходу на стандарти НАТО – Данілов
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь