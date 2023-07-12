На Україну чекає велика домашня робота для повного переходу на стандарти НАТО – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має виконати велику домашню роботу, щоби перейти на стандарти НАТО.

Про це він розповів в етері Радіо Свобода.

Данілов нагадав, що НАТО це не тільки військовий блок, це ще й про демократію, про права людини та про свободу слова. І Україні треба буде зробити дуже багато.

Наше військо вже відповідає стандартам блоку, наголосив секретар РНБО.

Щодо переходу на військове озброєння за стандартами НАТО, то в Україні цей процес вже зрушився з мертвої точки. Станом на 24 лютого українська армія мала лише одиниці озброєння натовського стандарту, а вже сьогодні наш арсенал значно більший і він зростає.

– Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра, це будуть визначні дні для нашої історії. Звісно, хотілося б із першого разу і відразу. Але розуміємо, що до НАТО входить 31 країна і кожна країна має дати згоду, – заявив Олексій Данілов.

За його словами, це непростий шлях, який Україна неодмінно пройде.

Джерело : Радіо Свобода

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