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Валентина Чорна, редактор ленты

Потери РФ в четыре раза больше: ВСУ побеждают в контрбатарейной битве

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Через месяц после начала контрнаступления на Юге Силы обороны Украины побеждают российских оккупантов в контрбатарейной битве.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на анализ потерь обеих сторон.

Отмечается, что потери российской армии в артиллерии сейчас в четыре раза превышают украинские потери.

— Наблюдатели насчитали 32 подбитые гаубицы и реактивные системы залпового огня с российской стороны, и только восемь — с украинской. Похоже, россияне теряют четыре пушки на каждое оружие, которое теряют украинцы, — говорится в материале.

В начале полномасштабной войны Россия имела около 5 тыс. гаубиц и гранатометов — втрое больше, чем было у ВСУ.

Однако артиллерийское преимущество Кремля было подорвано за 17 месяцев ожесточенных боев, поскольку ВСУ уничтожили 600 российских пушек и пусковых установок, а россияне уничтожили лишь 200.

— Соотношение потерь — три к одному в пользу Украины. Стоит отметить, что украинцы более чем пополнили свои потери, приобретя у зарубежных союзников более 1 тыс. гаубиц и реактивных установок. Обе стороны, разумеется, также достали из длительного хранения сотни старых пушек и пусковых установок, — пишет Forbes.

По данным издания, в первый день контрнаступления у ВСУ было не менее 2 500 крупнокалиберных орудий и пусковых установок, а у РФ — около 4 500.

В последующие недели украинские военные неуклонно сокращали это преимущество, уничтожив вчетверо больше российских гаубиц и пусковых установок, чем уничтожили оккупанты.

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Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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