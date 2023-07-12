Втрати РФ в чотири рази більші: ЗСУ перемагають у контрбатарейній битві

Через місяць після початку контрнаступу на півдні Сили оборони України перемагають російських окупантів у контрбатарейній битві.

Про це пише Forbes із посиланням на аналіз втрат обох сторін.

Зазначається, що втрати російської армії в артилерії зараз у чотири рази перевищують українські втрати.

– Спостерігачі нарахували 32 підбиті гаубиці та реактивні системи залпового вогню з російського боку, і лише вісім – з українського. Схоже, росіяни втрачають чотири гармати на кожну зброю, яку втрачають українці, – йдеться у матеріалі.

На початку повномасштабної війни Росія мала близько 5 тис. гаубиць та гранатометів – утричі більше, ніж було у ЗСУ.

Однак артилерійська перевага Кремля була підірвана за 17 місяців запеклих боїв, оскільки ЗСУ знищили 600 російських гармат і пускових установок, а росіяни знищили лише 200.

– Співвідношення втрат – три до одного на користь України. Варто зазначити, що українці більш ніж поповнили свої втрати, придбавши у закордонних союзників понад 1 тис. гаубиць та реактивних установок. Обидві сторони, зрозуміло, також дістали з тривалого зберігання сотні старих гармат та пускових установок, – пише Forbes.

За даними видання, в перший день контрнаступу у ЗСУ було не менше 2 500 великокаліберних знарядь і пускових установок, а у РФ – близько 4 500.

У наступні тижні українські військові неухильно скорочували цю перевагу, знищивши вчетверо більше російських гаубиць та пускових установок, ніж знищили окупанти.

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