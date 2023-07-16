Они ни на что не влияют: Подоляк про заявление ФСБ о “покушении” на Собчак и Симоньян

Ликвидация российских государственных пропагандистов Маргариты Симоньян и Ксении Собчак ни на что не повлияет в рамках продолжающейся войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона Единые новости.

На вопрос относительно попытки “покушения” на Симоньян и Собчак в РФ, Подоляк ответил, что они не нужны Украине.

— Они абсолютно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют, — сказал он.

Советник руководителя ОПУ добавил, что ни Маргарита Симоньян, ни Ксения Собчак не играют важной роли в войне, а также в вопросе потери Россией позиций в глобальном мире.

— Они лишены всякого смысла. Все, что они делают — это рассчитано на их достаточно странные аудитории. Для нас — это абсолютно отсутствующие персонажи, — сказал Подоляк.

По его словам, для Украины их ликвидация не будет иметь никаких последствий и не повлияет ни на какие из процессов.

Этому предшествовало сообщение Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ от 15 июля, в котором говорилось о якобы предотвращении “покушения” на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян к которому якобы причастны украинские спецслужбы.

По данным российских силовиков, в Москве и Рязанской области были задержаны лица из группировки Параграф-88, которые якобы осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных были изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Причастность указанной группировки к Украине или украинским органам власти отсутствует в публичном доступе.

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