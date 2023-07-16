Вони ні на що не впливають: Подоляк про заяву ФСБ щодо “замаху” на Собчак і Симоньян

Ліквідація російських державних пропагандистів Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак ні на що не вплине в рамках триваючої війни.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

На запитання щодо спроби “замаху” на Симоньян і Собчак в РФ, Подоляк відповів, що вони не потрібні Україні.

– Вони абсолютно точно нам не потрібні. Це очевидні речі. Вони абсолютно точно ні на що не впливають, – сказав він.

Радник керівника ОПУ додав, що ані Маргарита Симоньян, ані Ксенія Собчак не відіграють важливої ролі у війні, а також в питанні втрати Росією позицій в глобальному світі.

– Вони позбавлені жодного сенсу. Все, що вони роблять – це розраховано на їхні достатньо дивні аудиторії. Для нас – це абсолютно відсутні персонажі, – сказав Подоляк.

За його словами, для України їх ліквідація не матиме жодних наслідків та не вплине на жодні з процесів.

Цьому передувало повідомлення Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ від 15 липня, в якому йшлось про нібито запобігання “замаху” на Ксенію Собчак та Маргариту Симоньян до якого начебто причетні українські спецслужби.

За даними російських силовиків, в Москві та Рязанській області були затримані особи з угруповання Параграф-88, які начебто здійснювали розвідку за адресами роботи і проживання Симоньян і Собчак. У затриманих було вилучено автомат Калашникова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

Причетність зазначеного угруповання до України чи українських органів влади відсутня в публічному доступі.

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