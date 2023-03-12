Используют нарративы ложного пацифизма: пропаганда РФ пытается снизить поддержку Украины от западных партнеров

Март, 12 в 18:50

Российская пропаганда пытается использовать нарративы ложного пацифизма, чтобы заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

Об этом в своем Twitter заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

– Все активнее становятся движения, которые апеллируют к фальшивому пацифизму. Их деятельность используется для манипулирования западными обществами и сосредоточения на продвижении выгодных России лозунгов, — написал он.

Жарин отметил, что поскольку Россия заинтересована в “перемирии” в Украине, пропаганда РФ усилила информационную поддержку движений европейских пацифистов, которые выступают с идеями немедленной остановки боевых действий из соображений гуманности.

Сейчас смотрят

– Однако воплощение таких идей приведет к тому, что Россия может получить быструю победу над Украиной, — отметил Жарин.

Уполномоченный по безопасности информационного пространства рассказал, что в Польше также есть публицисты, тезисы которых “согласуются с направлением российской пропаганды”, которые “обвиняют правительство Польши, Запад и США в провоцировании войны и призывают к партнерству с Россией”.

– Подобные действия являются частью механизмов психологического давления, цель которого — заставить Запад отказаться от поддержки Украины, — резюмировал Жарин.

Ранее мы рассказывали, что РФ сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя западного вооружения, срыв процесса мобилизации и процесса заключения контрактов на службу.