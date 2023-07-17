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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Бердянске прогремели взрывы: предварительно есть попадание в склад боеприпасов РФ

Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

– Еще один мощный хлопок. Бердянское направление. Сообщают о попадании или подрыве склада боеприпасов оккупантов, который был расположен рядом с селом Новозлатополье в Запорожской области, – написал он.

Накануне на Луганщине, недалеко от села Ювиленое ВСУ уничтожили склад ракетного вооружения России.

Напомним, ночью 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. По неподтвержденным данным, мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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В Бердянске прогремели взрывы: предварительно есть попадание в склад боеприпасов РФ

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