Окупанти понад усе намагаються утримати свої позиції на Бахмутському напрямку – Череватий

Російські військові понад усе хочуть зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут, тому постійно стягують туди резерви та техніку.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий

– Ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Відтак він постійно стягує туди резерви. Він намагається іноді контратакувати. Проте ми бачимо цю тенденцію і постійно вражаємо ворога вогнем, відповідними ударами гасимо спроби контратакувати, – сказав він.

Втім, попри це, за останній час в окупантів не було жодних успіхів у контратаках.

Череватий зазначив, що на Східному напрямку найактивніше під Бахмутом, де Сили оборони утримують ініціативу, проводять штурмові дії, видавлюють ворога. Ворог намагається контратакувати, посилено завдає артилерійських та авіаційних ударів. Проте успіх і ініціатива залишаються за українською стороною.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог продовжує атакувати позиції українських військ, також застосовуючи всі види ураження.

– У нашій операційній зоні за цю добу було нанесено понад 1 150 артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. Відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких 121 окупант був знищений, 256 зазнали поранень, – додав речник.

Крім того, він зауважив, що за добу Сили оборони там знищили чотири ворожих танки, дві самохідні артилерійські установки, чотири бойові машини піхоти, два міномети та кілька безпілотників.

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