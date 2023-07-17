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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти понад усе намагаються утримати свої позиції на Бахмутському напрямку – Череватий

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові понад усе хочуть зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут, тому постійно стягують туди резерви та техніку.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 

– Ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Відтак він постійно стягує туди резерви. Він намагається іноді контратакувати. Проте ми бачимо цю тенденцію і постійно вражаємо ворога вогнем, відповідними ударами гасимо спроби контратакувати, – сказав він.

Втім, попри це, за останній час в окупантів не було жодних успіхів у контратаках.

Череватий зазначив, що на Східному напрямку найактивніше під Бахмутом, де Сили оборони утримують ініціативу, проводять штурмові дії, видавлюють ворога. Ворог намагається контратакувати, посилено завдає артилерійських та авіаційних ударів. Проте успіх і ініціатива залишаються за українською стороною. 

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог продовжує атакувати позиції українських військ, також застосовуючи всі види ураження.

– У нашій операційній зоні за цю добу було нанесено понад 1 150  артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. Відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких 121 окупант був знищений, 256 зазнали поранень, – додав речник.

Крім того, він зауважив, що за добу Сили оборони там знищили чотири ворожих танки, дві самохідні артилерійські установки, чотири бойові машини піхоти, два міномети та кілька безпілотників.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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