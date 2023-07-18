РФ придется уйти из Херсонской и Запорожской областей: эксперт оценил события на Крымском мосту

Если Крымский мост был разрушен или серьезно поврежден, России придется отступить с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

— Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится в Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки Запорожской и Херсонской областей с помощью плавсредств невозможно, — сказал Ягун.

Он отметил, что около 1,5 млн человек останутся без обеспечения из-за недееспособности Крымского моста. Также альтернативные пути для россиян закрыты — мост в Чонгаре разбомблен, а побережье находится под огневым контролем украинских войск.

— Если так произойдет, им (оккупантам, — Ред.) надо проявлять “добрую волю” и по крайней мере выйти с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Это станет вопросом номер один для противника, и для них это будет очень серьезный удар и имиджевый, и стратегический, — пояснил Виктор Ягун.

Напомним, что ночью 17 июля российские оккупанты сообщили о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, поскольку там повреждены две секции. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта остановлено. Не работает также паромная переправа.

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